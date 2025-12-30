Какую ошибку совершают вкладчики при падении ставок

На фоне падения ставок многие вкладчики совершают ошибочные шаги в попытках найти более выгодные варианты, сообщает ИА DEITA.RU.
Одной из наиболее распространённых и опасных ошибок эксперты считают преждевременное закрытие уже открытого вклада.
«Когда ключевая ставка уменьшается, банки начинают предлагать менее привлекательные условия по новым вкладам. Если у вкладчика есть уже действующий депозит с более высокой ставкой, он может увидеть предложение с более высокой ставкой и ошибочно принять его за более выгодное», — объяснил Герман Ткаченко в интервью порталу PNZ.
Эта ошибка часто возникает из-за недостаточного понимания условий своего договора и неправильных расчетов итоговой доходности. При досрочном закрытии срочного вклада банк, как правило, пересчитывает проценты по минимальной ставке — обычно по ставке «до востребования», которая составляет всего 0,01% годовых.
В результате человек может потерять всю накопленную прибыль за весь период действия вклада. Кроме того, заявленная высокая ставка по новому вкладу зачастую оказывается временной или сопровождается дополнительными условиями, например, необходимости держать минимальный остаток или приобретать дополнительные услуги.
Чтобы получить такую ставку, обычно требуется выполнение определенных условий — например, поддержка постоянного остатка на счёте или подключение дополнительных продуктов. Учитывая возможные потери по процентам при досрочном закрытии старого вклада, итоговая доходность зачастую оказывается ниже, чем если бы деньги остались на первоначальном счёте.
«Основной совет — не трогайте текущий вклад раньше срока без серьёзной причины. Особенно, если новая ставка не превышает старую минимум на 2−2,5%. И ещё — не стоит закрывать вклад, который был открыт менее двух недель назад», — отметил Ткаченко.
Если же планируется внести дополнительные средства или скоро истекает срок действия вклада, тогда действительно имеет смысл рассматривать новые выгодные предложения на рынке. Однако при этом закрытие вклада с фиксированной доходностью до окончания срока следует избегать, подчеркнул специалист.