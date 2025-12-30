Какую ошибку совершают вкладчики при падении ставок

«Когда ключевая ставка уменьшается, банки начинают предлагать менее привлекательные условия по новым вкладам. Если у вкладчика есть уже действующий депозит с более высокой ставкой, он может увидеть предложение с более высокой ставкой и ошибочно принять его за более выгодное», — объяснил Герман Ткаченко в интервью порталу PNZ.