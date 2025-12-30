В Новосибирской области на ИИ потратили почти 300 млн рублей

Министерство связи и цифрового развития Новосибирской области сообщило, что 2025 год был объявлен «годом генеративного ИИ». В рамках этого был создан рабочий кабинет госслужащего, оснащённый 13 ИИ-помощниками. За полгода работы с ИИ было обработано 12 тысяч документов и доработано 4,5 тысячи ответов, что позволило сэкономить около 2 тысяч рабочих часов.