В Новосибирской области на ИИ потратили почти 300 млн рублей

В 2024 году на внедрение искусственного интеллекта в коммерческие и государственные организации Новосибирской области было выделено 297 миллионов рублей, сообщает Сиб.фм со ссылкой на консалтинговое агентство FinExpertiza.
В рейтинге регионов по объёму финансирования на одну организацию область заняла 23-е место, с показателем 931,04 тысячи рублей. Лидером по расходам стала Москва с 69,8 миллиарда рублей, за ней следуют Санкт-Петербург (8,16 миллиарда) и Московская область (2,8 миллиарда). Наименьшие затраты на ИИ были зафиксированы в Республике Коми — 227,9 тысячи рублей.
Министерство связи и цифрового развития Новосибирской области сообщило, что 2025 год был объявлен «годом генеративного ИИ». В рамках этого был создан рабочий кабинет госслужащего, оснащённый 13 ИИ-помощниками. За полгода работы с ИИ было обработано 12 тысяч документов и доработано 4,5 тысячи ответов, что позволило сэкономить около 2 тысяч рабочих часов.
В целом, по данным агентства, в 2023 году технологии искусственного интеллекта использовала каждая 17-я организация в России. Наибольшие средние инвестиции в ИИ были зафиксированы в финансовой и страховой сферах — 55,7 миллиона рублей на компанию.