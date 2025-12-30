Как экономика Казахстана завершает 2025 год, рассказали аналитики

За 11 месяцев 2025 года инвестиции в основной капитал составили около 18,5 трлн тенге, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Приток частных инвестиций вырос почти на 10%, а доля Казахстана в общем притоке иностранных средств в Центральной Азии превысила 60%, сделав страну центром интереса инвесторов в регионе. Казахстан привлекает свыше 20 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в год, а за первое полугодие 2025 года приток составил примерно 10,1 млрд долларов.