Как экономика Казахстана завершает 2025 год, рассказали аналитики

В условиях глобальной геополитической напряженности Казахстан завершает 2025 год на экономическом подъеме. По итогам уходящего года ожидается рост экономики более чем на 6%, а внутренний валовый продукт (ВВП) должен превысить 300 млрд долларов США. Основной вклад в экономику вносит сектор услуг, заметную долю формирует выпуск товаров, а промышленность остается крупнейшей частью товарного блока. Такая диверсификация снижает зависимость от одного источника роста и помогает переживать внешние колебания.
За 11 месяцев 2025 года инвестиции в основной капитал составили около 18,5 трлн тенге, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Приток частных инвестиций вырос почти на 10%, а доля Казахстана в общем притоке иностранных средств в Центральной Азии превысила 60%, сделав страну центром интереса инвесторов в регионе. Казахстан привлекает свыше 20 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в год, а за первое полугодие 2025 года приток составил примерно 10,1 млрд долларов.
В уходящем году было открыто 33 новых завода и модернизировано около 150 производственных предприятий, что усиливает реальную производственную мощность экономики, создает цепочки поставок и рабочие места. В итоге, год характеризуется высоким темпом роста, ощутимым инвестиционным потоком, промышленной модернизацией и приоритетом на привлечение капитала в инфраструктуру, переработку и сервисную экономику.