Участникам госпрограммы «Гектар» в Хабаровском крае дали «методички»

Напомним, что всего на Дальнем Востоке на сегодняшний день выдано 127,3 тысячи участков площадью более 105 тысяч гектаров, а участниками программы стали более 157 тысяч человек. На четыре субъекта ДФО — Приморский и Хабаровский края, Якутию и Сахалинскую область — приходится 70,7% заключенных договоров безвозмездного пользования. В Арктической зоне землю по программе уже получили 10 200 человек.