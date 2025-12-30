Участникам госпрограммы «Гектар» в Хабаровском крае дали «методички»

Комплекс практических инструкций и методических рекомендаций для участников госпрограммы «Гектар» составили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) — все материалы собраны на официальном портале «Освойгектар.рф». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», инструкции призваны помочь гражданам в успешном освоении земельных наделов.
По информации пресс-службы КРДВ, специалисты систематизировали лучшие практики в самых востребованных сферах и разработали готовые проектные решения, которые должны стать пошаговыми руководствами для участников госпрограммы. Материалы доступны всем желающим открыть собственное хозяйство, заняться туристическим направлением или любым другим бизнесом, предусмотренным законодательством.
Ключевым разделом портала стали записи тематических онлайн-семинаров, сфокусированных на практических мерах поддержки в конкретных регионах. Презентации всех спикеров доступны для скачивания и могут использоваться как готовые инструкции. Кроме того, на портале опубликованы отдельные методические рекомендации по объединению бизнеса для коллективного освоения земли.
— Наша цель — сделать процесс освоения «гектара» максимально понятным и снизить административные барьеры для граждан. Мы перешли от общих советов к конкретным пошаговым решениям, разложенным по полочкам для разных регионов и видов деятельности, — отметили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
«Гектарщикам» на портале подробно расскажут, как выбрать земельный участок и подать заявку на его оформление, чем заняться на бесплатном наделе, об особенностях составления бизнес-планов, нюансах налоговой политики в отношении участников госпрограммы и многом другом. Разработаны и модельные решения по самым популярным видам использования гектаров.
Напомним, что всего на Дальнем Востоке на сегодняшний день выдано 127,3 тысячи участков площадью более 105 тысяч гектаров, а участниками программы стали более 157 тысяч человек. На четыре субъекта ДФО — Приморский и Хабаровский края, Якутию и Сахалинскую область — приходится 70,7% заключенных договоров безвозмездного пользования. В Арктической зоне землю по программе уже получили 10 200 человек.