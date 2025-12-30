В Шадринске за администрацией города выделили новый участок под КРТ

Рядом с администрацией в Шадринске построят жилой комплекс.
В Шадринске, за зданием администрации города, выделили новый участок под комплексное развитие территории (КРТ) в районе переулка Свердловский, 4. Для новостроек сначала снесут ветхие частные дома. Об этом говорится в постановлении Главы города Шадринска на сайте электронных торгов.
«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки общей площадью 2982 квадратных метра в районе пер. Свердловский, 4 в городе Шадринске. В границах, утвержденных постановлением Главы города Шадринска», — указано в объявлении об аукционе.
Площадь участка около трех тысяч квадратных метров. Здесь планируют снести три жилых дома, а одно нежилое здание реконструировать. Начальная цена аукциона — 2 млн 466 тысяч рублей. Подача заявок до 19 января 2026 года, торги должны состояться 22 января 2026 года.
