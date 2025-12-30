В Шадринске за администрацией города выделили новый участок под КРТ

В Шадринске, за зданием администрации города, выделили новый участок под комплексное развитие территории (КРТ) в районе переулка Свердловский, 4. Для новостроек сначала снесут ветхие частные дома. Об этом говорится в постановлении Главы города Шадринска на сайте электронных торгов.