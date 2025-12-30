В Иркутске начались проверки мест продажи пиротехники

Проверки, в которых участвуют специалисты городской администрации, МЧС и правоохранительных органов, продлятся с 18 декабря по 13 января во всех округах.
В ходе рейдов инспекторы проверяют наличие разрешительной документации у продавцов и изымают из оборота контрафактную продукцию. Мэрия города напоминает покупателям, что они вправе требовать сертификат соответствия на любые пиротехнические изделия.
Специалисты также акцентируют внимание на правилах безопасности при использовании фейерверков и петард:
Запуск разрешен только на открытых пространствах в специально отведенных местах.
Перед применением необходимо внимательно изучить инструкцию.
Запрещено держать горящие изделия в руках, направлять их в сторону людей, животных и построек, а также доверять запуск детям.
После поджога фитиля следует немедленно отойти на безопасное расстояние. Не рекомендуется приближаться к не сработавшему или уже использованному изделию.
На месте запуска желательно иметь средства пожаротушения: воду или огнетушитель.
Категорически не допускается использование пиротехники в состоянии алкогольного опьянения и лицами, не достигшими совершеннолетия.
Городские власти призывают жителей приобретать пиротехнику только в официальных точках продаж и строго соблюдать правила ее эксплуатации, чтобы праздники не были омрачены трагическими последствиями.
Ранее сообщалось о введении особого противопожарного режима в Иркутской области.