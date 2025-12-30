Ричмонд
В Иркутске начались проверки мест продажи пиротехники

В предновогодний период в Иркутске стартовали межведомственные рейды по пресечению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями.

Источник: Администрация Иркутска

Проверки, в которых участвуют специалисты городской администрации, МЧС и правоохранительных органов, продлятся с 18 декабря по 13 января во всех округах.

В ходе рейдов инспекторы проверяют наличие разрешительной документации у продавцов и изымают из оборота контрафактную продукцию. Мэрия города напоминает покупателям, что они вправе требовать сертификат соответствия на любые пиротехнические изделия.

Специалисты также акцентируют внимание на правилах безопасности при использовании фейерверков и петард:

Запуск разрешен только на открытых пространствах в специально отведенных местах.

Перед применением необходимо внимательно изучить инструкцию.

Запрещено держать горящие изделия в руках, направлять их в сторону людей, животных и построек, а также доверять запуск детям.

После поджога фитиля следует немедленно отойти на безопасное расстояние. Не рекомендуется приближаться к не сработавшему или уже использованному изделию.

На месте запуска желательно иметь средства пожаротушения: воду или огнетушитель.

Категорически не допускается использование пиротехники в состоянии алкогольного опьянения и лицами, не достигшими совершеннолетия.

Городские власти призывают жителей приобретать пиротехнику только в официальных точках продаж и строго соблюдать правила ее эксплуатации, чтобы праздники не были омрачены трагическими последствиями.

Ранее сообщалось о введении особого противопожарного режима в Иркутской области.