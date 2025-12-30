Жители Хабаровского края получили ключи от арендных квартир

По программе доступного арендного жилья, реализуемой при участии ДОМ.РФ, на Дальнем Востоке и в Арктике уже заселено 3035 квартир. Об этом сообщил зампред правительства РФ — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ключи получили жители всех регионов округа, включая Хабаровский край. Общая площадь предоставленного жилья превышает 140 тысяч квадратных метров. Квартиры находятся в новых микрорайонах с хорошей инфраструктурой, полностью меблированы и оснащены бытовой техникой.
«Программа строительства доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и в Арктике запущена по инициативе президента России в 2022 году и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Она востребована и помогает в трудоустройстве людей, которые приезжают жить и работать на эти отдаленные, но чрезвычайно важные для страны территории. Строительство домов продолжается хорошими темпами», — сказал Юрий Трутнев.
Большинство квартир предоставлено молодым специалистам до 35 лет, студентам и работникам востребованных профессий.
«Одна из задач компании на Дальнем Востоке — постараться переломить тренд на отток кадров и создать своеобразный “магнит” для профессионалов, заложить фундамент нового качества жизни. Без этого невозможен качественный рывок в развитии макрорегиона. Мы выстроили в полный цикл контроля: от строительства жилья по высшим стандартам до создания современной инфраструктуры в новых микрорайонах. Это не просто квартиры — это инвестиция в будущее территорий и в людей, которые будут его создавать», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
В Хабаровском крае уже введено 324 такие квартиры в Комсомольске-на-Амуре и краевой столице. Активное строительство ведется в пяти новых жилых кварталах Хабаровска. Передача ключей очередным арендаторам в домах «Северный парк» и «Живописный сад» начнется в конце января 2026 года.