Омское отделение Банка России сообщило о нововведениях в 2026 году

Омское отделение Банка России опубликовало список нововведений, которые вступят в силу с 2026 года и затронут финансовую жизнь каждого омича.
С 1 января банки будут тщательнее проверять переводы, учитывая новые признаки подозрительных операций. В случае подозрений, перевод будет приостановлен на 48 часов. Клиент при этом может настоять на немедленном переводе и деньги уйдут адресату.
С осени маркетплейсы будут обязаны проверять продавцов по официальным реестрам и через Госуслуги. Если на торговую площадку попадет мошенник, площадка будет возмещать ущерб обманутым покупателям.
В магазинах появится единый QR-код для всех способов оплаты. По нему можно будет выбрать оплату через СБП, банк, цифровыми рублями или частями без потери кешбэка или бонусов.
С 1 февраля 2026 года семейную ипотеку можно будет взять только на двоих супругов как созаемщиков. Повторно получить льготную ипотеку получится только после погашения первого кредита.
Максимальный налоговый вычет на долгосрочные сбережения в пользу детей вырастет до 500 000 рублей в год. Оформить вычет могут оба родителя.
С 1 сентября клиенты банков при желании смогут открыть кошелек с цифровыми рублями, который будет доступен в разных банковских приложениях.
В рекламе закона о банкротстве теперь будут честно говорить о рисках и последствиях, ссылаться на некую госпрограмму будет запрещено. Пожаловаться на такую рекламу можно в УФАС.