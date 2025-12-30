Какие доходы были у казахстанцев в 2025 году

Ранее мы рассказывали о том, что среднедушевые доходы населения в третьем квартале составили 364 556 тенге, то есть 121 519 тенге в месяц на человека. Эти данные были получены в результате выборочного опроса казахстанских семей. Однако Бюро национальной статистики опубликовало среднедушевые номинальные денежные доходы, которые учитывают не данные опросов, а статистические и административные сведения о гражданах. В итоге сумма в третьем квартале 2025 года составила 235 422 тенге в месяц.
За три месяца эта сумма уменьшилась на 0,46%, но за год, то есть по сравнению с третьим кварталом 2024 года, выросла на 10,6%. Однако из-за инфляции реальный показатель снизился на 1,5%, что означает, что казахстанцы за год немного обеднели.
Важно отметить, что среднедушевые номинальные денежные доходы включают зарплаты, пособия, пенсии, алименты, доходы самозанятых и скрытые доходы. Затем общая сумма делится на все население страны, включая неработающих. Проще говоря, аналитики посчитали все деньги, которые люди получают, и поделили их поровну на всех, включая безработных, детей и других граждан. В результате получилось 235 422 тенге в месяц.
В региональном разрезе самые высокие доходы зафиксированы в Алматы — 375 780 тенге на душу населения. Следом идет Астана — 336 091 тенге, а область Ұлытау замыкает тройку лидеров — 323 558 тенге. Самые низкие среднедушевые доходы были в Шымкенте (150 789 тенге) и Туркестанской области (126 061 тенге).
Также напомним, что ранее стало известно о средней зарплате, которая учитывает работников малого бизнеса. За последний квартал она немного снизилась, а за год потеряла свою покупательную способность из-за темпов роста цен на товары и услуги в стране.