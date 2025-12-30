Какие доходы были у казахстанцев в 2025 году

Ранее мы рассказывали о том, что среднедушевые доходы населения в третьем квартале составили 364 556 тенге, то есть 121 519 тенге в месяц на человека. Эти данные были получены в результате выборочного опроса казахстанских семей. Однако Бюро национальной статистики опубликовало среднедушевые номинальные денежные доходы, которые учитывают не данные опросов, а статистические и административные сведения о гражданах. В итоге сумма в третьем квартале 2025 года составила 235 422 тенге в месяц.