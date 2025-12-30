Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскому Фонду капремонта подберут новое руководство

В минувший понедельник, 29 декабря 2025 года, представителями областного Минэнерго анонсирован открытый конкурс на должность руководителя Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Источник: AP 2024

Обозначено, что процедура пройдет в два этапа: в форме квалификационного экзамена и последующего индивидуального собеседования. Предполагается, что они завершатся 6 февраля 2026 года.

Напомним, в январе 2023 года структуру, ответственную за обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Омской области, возглавил Александр Хомин, трудившийся заместителем прежнего руководителя по техническим вопросам. Таким образом, к моменту проведения конкурса как раз истечет срок его полномочий, закрепленный уставом фонда.