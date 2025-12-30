Омскому Фонду капремонта подберут новое руководство

Напомним, в январе 2023 года структуру, ответственную за обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Омской области, возглавил Александр Хомин, трудившийся заместителем прежнего руководителя по техническим вопросам. Таким образом, к моменту проведения конкурса как раз истечет срок его полномочий, закрепленный уставом фонда.