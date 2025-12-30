Стагнировала, но не снизилась: в Тюмени стоимость квадрата в новостройке перешагнула исторический порог

«Вторая тенденция рынка готового жилья — постепенно активизирующаяся активность покупателей. На вторичном рынке спрос особенно чувствителен к изменению ключевой ставки. По нашим данным, в сравнении с маем 2025 года, с момента начала цикла снижения ставки, число просмотров контактов продавцов готового жилья выросло на 16%. Согласно открытым данным, выросло и число ипотечных сделок: за 11 месяцев года в ноябре достигнуты пиковые показатели — 58 тыс кредитов за месяц. Конечно, покупатели еще сдержанны в принятии решения о приобретении вторичной недвижимости, но уже активнее и чаще выходят на сделки», — добавляет Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.