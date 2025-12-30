Стагнировала, но не снизилась: в Тюмени стоимость квадрата в новостройке перешагнула исторический порог

Стоимость жилья растет, экспозиция падает, но есть варианты.
Медианная стоимость квадратного метра на рынке новостроек Тюмени перешагнула исторический порог в 125 тысяч рублей. Рост за год составил 4,2%, однако к концу года рост стагнировал, отметили в беседе с URA.RU аналитики классифайда «Яндекс Недвижимость».
«В декабре стоимость вторичной недвижимости Тюмени стагнировала, за год рост цены был умеренным. С ноября по декабрь медиана выросла всего на 0,3%, а с начала года поднялась на 4,2%», — отметили эксперты.
Вторичный рынок показал аналогичную динамику. Медианная полная цена вторичных объектов в Тюмени составила 6,2 млн руб. Относительно ноября она практически не изменилась, а в течение года увеличилась на 3,2%.
Интересно, что за весь год практически не изменились объемы предложения. Количество продаваемого жилья на вторичном рынке увеличилось всего на 0,6%, а с начала года продаваемых квартир стало на 1,8% меньше. Однако по всем позициям вырос дисконт — в среднем он составил 5,1%. Готовность продавцов к скидкам стала одним из главных трендов года, отметил коммерческий длиректор сервиса Евгений Белокуров.
«Вторая тенденция рынка готового жилья — постепенно активизирующаяся активность покупателей. На вторичном рынке спрос особенно чувствителен к изменению ключевой ставки. По нашим данным, в сравнении с маем 2025 года, с момента начала цикла снижения ставки, число просмотров контактов продавцов готового жилья выросло на 16%. Согласно открытым данным, выросло и число ипотечных сделок: за 11 месяцев года в ноябре достигнуты пиковые показатели — 58 тыс кредитов за месяц. Конечно, покупатели еще сдержанны в принятии решения о приобретении вторичной недвижимости, но уже активнее и чаще выходят на сделки», — добавляет Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.
Ранее URA.RU рассказало, что тюменские застройщики стали завышать цены на жилье. больше трети сделок совершаются с ценой выше, чем девелоперы заявляют в открытых источниках.