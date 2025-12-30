Объездную дорогу построили в Большом Камне

«Строительство дороги велось два года. Объект сложный — нам пришлось проложить почти пять километров сетей ливневой канализации, переложили почти 10 километров существующих коммуникаций. Это водопровод, кабели электроснабжения, переустроили сети Ростелекома, МТС, Мегафона. Тем не менее, всё преодолели, дорогу построили», — рассказал генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.