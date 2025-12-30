Объездную дорогу построили в Большом Камне

Строительство дороги «Объездная» в Большом Камне завершено. Работы велись два года, но теперь проезд для местных жителей и гостей города открыт, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
«Строительство дороги велось два года. Объект сложный — нам пришлось проложить почти пять километров сетей ливневой канализации, переложили почти 10 километров существующих коммуникаций. Это водопровод, кабели электроснабжения, переустроили сети Ростелекома, МТС, Мегафона. Тем не менее, всё преодолели, дорогу построили», — рассказал генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.
Длина двухполосной дороги более четырёх километров. Трасса связала улицы Дзержинского и Академика Курчатова.
Напомним, новые участки для комфортного передвижения пешеходов появятся на Баляевском путепроводе во Владивостоке. Работы по ремонту почти 190 метров тротуаров включили в дополнительный список объектов на текущий год.