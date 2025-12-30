Три праздничных пространства Омский НПЗ преобразил к Новому году

«Для Омского НПЗ стало доброй традицией не только украшать город к Новому году, но и дарить праздник тем, кто особенно в нем нуждается. На протяжении многих лет мы проводим благотворительную акцию “Письмо Деду Морозу”. В этом году наши волонтеры исполнили новогодние желания более 2 000 детей из социальных центров города и адаптивной школы интерната в селе Красноярка, вручив им развивающие наборы, книги, конструкторы и сладкие подарки. Для наших сотрудников участие в таких акциях — это важная часть жизни. Оно позволяет каждому сделать доброе дело и подарить детям настоящую радость. Мы живем в Омске и хотим, чтобы новое поколение росло счастливым, а наш город оставался уютным и привлекательным для всех его жителей», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.