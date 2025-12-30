Три праздничных пространства Омский НПЗ преобразил к Новому году

Омский НПЗ оформил три праздничных пространства.
Так, на набережной Оми в районе улицы Бударина появились елка с гирляндами и световая фигура лошади как символа наступающего года. Локация окружена подсветкой для новогоднего настроения и ощущения волшебства. В сквере Молодоженов в Советском округе Омска установили горку для детворы и скульптуры главных персонажей Нового года — Деда Мороза и Снегурочки.
«Омский НПЗ — важный социальный партнер, который ежегодно вносит свой вклад в создание новогодней атмосферы в городе. Эта добрая традиция — яркий пример ответственного отношения бизнеса и нашей совместной работы на благо города», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
По традиции украшен и Советский парк. Гостей у входа встречает скульптурная композиция изо льда с праздничным поздравлением. В самом парке построили грандиозный ледяной замок высотой более трех метров в шахматном стиле. Для зимних забав возвели горку для взрослых общей длиной более 30 метров и маленький ледяной спуск для детей.
«Для Омского НПЗ стало доброй традицией не только украшать город к Новому году, но и дарить праздник тем, кто особенно в нем нуждается. На протяжении многих лет мы проводим благотворительную акцию “Письмо Деду Морозу”. В этом году наши волонтеры исполнили новогодние желания более 2 000 детей из социальных центров города и адаптивной школы интерната в селе Красноярка, вручив им развивающие наборы, книги, конструкторы и сладкие подарки. Для наших сотрудников участие в таких акциях — это важная часть жизни. Оно позволяет каждому сделать доброе дело и подарить детям настоящую радость. Мы живем в Омске и хотим, чтобы новое поколение росло счастливым, а наш город оставался уютным и привлекательным для всех его жителей», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.