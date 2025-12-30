Продажа Ситибанка принесет в российский бюджет миллиард долларов

Разрешение на эту сделку в ноябре дал президент России Владимир Путин своим распоряжением, так как банк входит в список компаний, операции с долями и акциями которых возможны только по спецразрешению. Сделку планируют закрыть в первом полугодии 2026 года. До этого все активы банка в России переведут в статус предназначенных для продажи.