Продажа Ситибанка принесет в российский бюджет миллиард долларов

После завершения сделки Citigroup рассчитывает фактически прекратить деятельность в России.
Американская группа Citigroup заплатит около 1,1 млрд долларов налогов в бюджет России после продажи оставшегося бизнеса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на квартальные документы компании.
«Компания Citigroup Inc. заявила, что ожидает получить убыток после уплаты налогов в размере приблизительно 1,1 миллиарда долларов от продажи оставшегося бизнеса в России», — говорится в материале Bloomberg. По данным агентства, 100% акций российского Ситибанка перейдут инвестгруппе «Ренессанс Капитал».
Разрешение на эту сделку в ноябре дал президент России Владимир Путин своим распоряжением, так как банк входит в список компаний, операции с долями и акциями которых возможны только по спецразрешению. Сделку планируют закрыть в первом полугодии 2026 года. До этого все активы банка в России переведут в статус предназначенных для продажи.
Компания поясняет, что сумма более 1 млрд долларов отражает общий финансовый результат от выхода с российского рынка. В нее включены потери от продажи активов, переоценка обязательств, а также налоговые платежи. После завершения сделки Citigroup рассчитывает фактически прекратить банкинг в России, оставив только технические операции, которые нужны для расчетов и выполнения требований регуляторов.
Ситибанк начал работу в России в 1993 году. В середине 2000-х он входил в топ-10 банков по объему розничного кредитного портфеля. Однако к началу февраля 2022 года банк занимал уже 40-е место с розничными активами 48,1 млрд рублей. Из них 27,4 млрд приходилось на потребительские кредиты, 20,7 млрд — на кредитные карты.
В 2021 году Citigroup объявила о планах сократить присутствие сразу в 13 регионах мира, включая Россию, и свернуть здесь розничный бизнес. В 2022 году, после начала военных действий на Украине, группа ускорила уход. В октябре того же года Ситибанк продал портфель потребкредитов банку «Уралсиб». Продажа «Ренессанс Капиталу» должна стать финальным этапом выхода американской группы с российского рынка.