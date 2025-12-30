«Белоруснефть» поставила рекорд, добыв 2 млн тонн нефти впервые за 30 лет

В Беларуси установили тридцатилетний рекорд, впервые добыв 2 миллиона тонн нефти, сообщили в компании.
Так, 29 декабря белорусскими нефтяниками была достигнута отметка в 2 миллиона тонн добытой за 2025-й нефти. В последний раз на такой уровень годовой добычи углеводородов в Беларуси выходили тридцать лет назад.
В 1975-м предприятие выходило на пик годовой нефтедобычи — примерно 8 миллионов тонн нефти в год. Потом этот уровень десятилетиями снижался, и только в 2017-м стали постепенно наращиваться объемы.
Официально рекорд был зафиксирован Центром интегрированных операций нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Речицанефть». В центре подчеркнули, что двухмиллионная планка достигнута благодаря современным технологиям и комплексному освоению запасов углеводородов.
Еще раньше президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про недооцененные запасы нефти в Беларуси. А минувшим летом «Белоруснефть» заявила, что 56% запасов углеводородов в Беларуси трудноизвлекаемые.
