Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белоруснефть» поставила рекорд, добыв 2 млн тонн нефти впервые за 30 лет

«Белоруснефть»: в Беларуси добыто 2 миллиона тонн нефти.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси установили тридцатилетний рекорд, впервые добыв 2 миллиона тонн нефти, сообщили в компании.

Так, 29 декабря белорусскими нефтяниками была достигнута отметка в 2 миллиона тонн добытой за 2025-й нефти. В последний раз на такой уровень годовой добычи углеводородов в Беларуси выходили тридцать лет назад.

В 1975-м предприятие выходило на пик годовой нефтедобычи — примерно 8 миллионов тонн нефти в год. Потом этот уровень десятилетиями снижался, и только в 2017-м стали постепенно наращиваться объемы.

Официально рекорд был зафиксирован Центром интегрированных операций нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Речицанефть». В центре подчеркнули, что двухмиллионная планка достигнута благодаря современным технологиям и комплексному освоению запасов углеводородов.

Еще раньше президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про недооцененные запасы нефти в Беларуси. А минувшим летом «Белоруснефть» заявила, что 56% запасов углеводородов в Беларуси трудноизвлекаемые.

Тем временем Белстат сказал, что в Беларуси уровень бедности ниже, чем в Польше, Германии и Франции.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше