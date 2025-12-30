Новый режим учета оплаты введут в метро Самары за 105 миллионов рублей

В метро Самары хотят ввести автоматизированную систему учета и безналичной, в том числе бесконтактной, оплаты в метро. Подрядчика, который выполнит эти работы, ищут на госзакупках. Максимальная цена контракта превышает 105 миллионов рублей.
«Срок оказания услуг — с 1 мая 2026 года до 30 апреля 2031 года», — говорится в аукционной документации.
По условиям закупки, центр обработки данных должен обрабатывать не менее 70 тысяч транзакций в час. При этом в нем должны вести стоп-лист, добавлять новые виды проездных билетов.
Итоги аукциона подведут 20 января.