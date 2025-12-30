После Дарькина: в крупном порту Приморья могут сменить руководителя

Александр Евдокимов до того, как возглавил рыбный порт, вообще не имел практического опыта работы в стивидорной отрасли. На данный момент он является совладельцем и собственником около 20 компаний, в том числе владеет 41,67% капитала ООО «Автомобильный терминал “Первомайский”, выручка которого в 2024 году составила 3,873 млрд рублей. Также Евдокимов является генеральным директором и владельцем ООО “Рыбинвесткомпани” (Москва), специализирующегося на оптовой торговле рыбой и морепродуктами. Выручка этой компании в 2024 году составила 1,144 млрд рублей.