После Дарькина: в крупном порту Приморья могут сменить руководителя

Совет директоров «Владивостокского морского рыбного порта» сразу после новогодних празднеств заслушает отчет генерального директора о работе компании за 2025 год и рассмотрит план работы на 2026 год. При этом в повестку дня заседания включены вопросы прекращения полномочий генерального директора и избрание генерального директора, сообщает ИА PrimaMedia.
С июля 2024 года генеральным директором Владморрыбпорта работает Александр Евдокимов. Его предшественник Александр Шевченко занимал этот пост на протяжении 16 лет.
При этом Евдокимов на данный момент является одним из основных акционеров стивидора, ему принадлежит 47,6941% голосующих акций по данным на 30 июня 2025 года.
Владельцем второго крупного пакета акций порта является московская компания «Геотэкс», которой принадлежит 51,9% акций.
По данным ЕГРЮЛ, 50% капитала «Геотэкса» принадлежит ООО «Фрегат» (Москва). Ещё 50% капитала пока контролирует бывший губернатор Приморья, генеральный директор и владелец ПАО «ТИГР» («Тихоокеанская инвестиционная группа») Сергей Дарькин. Но скоро Сергей Михайлович уйдёт из порта с большими отступными.
«Владивостокский морской рыбный порт» представляет собой универсальный перегрузочный комплекс. Производственные мощности расположены на 11 причалах порта Владивостока. В группу Владморрыбпорта входят собственно стивидорная компания, а также холодильные мощности во Владивостоке, Находке и Московской области (Электроугли).
Владивостокский морской торговый порт хочет использовать беспилотную технику.
Управляющий директор порта Иван Радченко заявил, что планируется запуск пилотного проекта.
Участники рынка говорят, что Александр Евдокимов успешно справился с задачей противостояния блоку Дарькина в рыбпорту, поэтому может заняться более важными на данном этапе проектами.
Александр Евдокимов до того, как возглавил рыбный порт, вообще не имел практического опыта работы в стивидорной отрасли. На данный момент он является совладельцем и собственником около 20 компаний, в том числе владеет 41,67% капитала ООО «Автомобильный терминал “Первомайский”, выручка которого в 2024 году составила 3,873 млрд рублей. Также Евдокимов является генеральным директором и владельцем ООО “Рыбинвесткомпани” (Москва), специализирующегося на оптовой торговле рыбой и морепродуктами. Выручка этой компании в 2024 году составила 1,144 млрд рублей.
Есть в собственности бизнесмена и доли в девелоперских проектах — в ООО «Специализированный застройщик Атлант-ДВ», ООО «Специализированный застройщик “Остров Елены”, ООО “Специализированный застройщик “Парковые высоты” и ООО “Специализированный застройщик “Симфония”.