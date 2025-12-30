Перевозчики в РФ начали обходить «Платон» с помощью переделанных «Газелей»

«Такие машины делают для того, чтобы уходить от обременительных и неоправданных сборов системы “Платон”. А “Газель” позволяет тянуть такой прицеп, и можно даже сделать седло к этому автомобилю. Если все это сертифицировано — взял прицеп и повез, и ты не платишь “Платону”, также меньше тариф на платных дорогах, поэтому они так и едут», — объяснил Субботин «Газете.Ru» преимущества таких перевозок.