В Перми строительная группа «Развитие» купила долю в кирпичном заводе

«Владельцем 32% долей ООО “Производство керамического кирпича на Закаменной” стало ООО “СК “Техстрой””, входящее в строительную группу “Развитие”. Генеральный директор ООО “СК “Техстрой”” Георгий Кочкин пояснил, что наличие еще одного производства стройматериалов позволит “более надежно обеспечивать объекты холдинга, контролируя номенклатуру изделий, их объемы и качество”. Кирпич завода на Закаменной также будет реализовываться на рынке», — пишет «Коммерсант-Прикамье».