Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми строительная группа «Развитие» купила долю в кирпичном заводе

Одна из структур строительной группы «Развитие» в Перми приобрела крупную долю в предприятии, которое производит кирпич. Продукцию завода застройщик планирует использовать на своих объектах, а также продавать на рынке.

Будет из чего строить.

Одна из структур строительной группы «Развитие» в Перми приобрела крупную долю в предприятии, которое производит кирпич. Продукцию завода застройщик планирует использовать на своих объектах, а также продавать на рынке.

«Владельцем 32% долей ООО “Производство керамического кирпича на Закаменной” стало ООО “СК “Техстрой””, входящее в строительную группу “Развитие”. Генеральный директор ООО “СК “Техстрой”” Георгий Кочкин пояснил, что наличие еще одного производства стройматериалов позволит “более надежно обеспечивать объекты холдинга, контролируя номенклатуру изделий, их объемы и качество”. Кирпич завода на Закаменной также будет реализовываться на рынке», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

СГ «Развитие» специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Также компания производит стройматериалы.