В Перми строительная группа «Развитие» купила долю в кирпичном заводе

Будет из чего строить.
Одна из структур строительной группы «Развитие» в Перми приобрела крупную долю в предприятии, которое производит кирпич. Продукцию завода застройщик планирует использовать на своих объектах, а также продавать на рынке.
«Владельцем 32% долей ООО “Производство керамического кирпича на Закаменной” стало ООО “СК “Техстрой””, входящее в строительную группу “Развитие”. Генеральный директор ООО “СК “Техстрой”” Георгий Кочкин пояснил, что наличие еще одного производства стройматериалов позволит “более надежно обеспечивать объекты холдинга, контролируя номенклатуру изделий, их объемы и качество”. Кирпич завода на Закаменной также будет реализовываться на рынке», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
СГ «Развитие» специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Также компания производит стройматериалы.