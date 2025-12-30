За какие переводы самому себе банк заблокирует карту

Кроме того, эксперт отметила, что частые переводы между накопительными и расчетными счетами могут снизить доход по процентам и привлечь внимание службы безопасности банка. Рекомендуется поддерживать стабильный остаток на накопительном счете, используя его в качестве инструмента сбережения, а не для постоянных расчетных операций.