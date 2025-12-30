За какие переводы самому себе банк заблокирует карту

Такое изменение связано с усилением требований по борьбе с отмыванием денег и с автоматизацией систем контроля, объяснила аналитик портала «Банки.ру» Эряния Бочкина, сообщает ИА DEITA.RU.
В частности, блокировки при переводах между личными счетами происходят часто, особенно если суммы значительные или операции повторяются слишком регулярно. Банки воспринимают такие ситуации как потенциально рискованные.
Например, если клиент часто переводит деньги на новые реквизиты, делит крупные суммы на мелкие или выполняет необычные операции — например, внезапный крупный вывод после долгого сбережения или платежи с нестандартным назначением — банк обязан приостановить эти транзакции и проверить источник средств.
Эксперт советует, чтобы избежать блокировок, не стоит дробить крупные суммы на множество мелких переводов или выполнять операции, создающие впечатление анонимности. Также не рекомендуется часто переводить деньги лицам, незнакомым банку.
При планировании крупного перевода лучше заранее предупредить банк о намеренной операции. Если транзакция задерживается, потребуется как можно быстрее предоставить подтверждающие документы.
Достаточно подтвердить, что деньги — личные и имеют законное происхождение. В противном случае нарушение требований закона № 115-ФЗ может привести к штрафам для банков, ограничениям со стороны Центробанка и даже отзыву лицензии.
Кроме того, эксперт отметила, что частые переводы между накопительными и расчетными счетами могут снизить доход по процентам и привлечь внимание службы безопасности банка. Рекомендуется поддерживать стабильный остаток на накопительном счете, используя его в качестве инструмента сбережения, а не для постоянных расчетных операций.