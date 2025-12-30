Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат обнародовал зарплаты в самой высокооплачиваемой отрасли в Беларуси

Белстат назвал одни из самых высоких зарплат в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько зарабатывают в одной из наиболее высокооплачиваемых отраслей в Беларуси. Статистику опубликовали в Белстате.

Согласно официальной статистике, в сфере воздушного транспорта средняя зарплата в ноябре 2025-го составляла 8906,4 белорусского рубля. За год на воздушном транспорте зарплаты выросли на 83,9%.

За одиннадцать месяцев текущего года средняя зарплата в отрасли — 7139,2 рубля (плюс 22,5% к прошлогоднему уровню).

В деятельности пассажирского воздушного транспорта средняя зарплата составила 9224,7 рубля в ноябре 2025 года и 7303,5 рубля с начала года.

В грузовом воздушном транспорте зарплаты ниже: 6956,2 рубля в ноябре и 6155,3 рубля за одиннадцать месяцев.

Еще Белстат сказал, что в Беларуси уровень бедности ниже, чем в Польше, Германии и Франции.