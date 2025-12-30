Белстат обнародовал зарплаты в самой высокооплачиваемой отрасли в Беларуси

Стало известно, сколько зарабатывают в одной из наиболее высокооплачиваемых отраслей в Беларуси. Статистику опубликовали в Белстате.
Согласно официальной статистике, в сфере воздушного транспорта средняя зарплата в ноябре 2025-го составляла 8906,4 белорусского рубля. За год на воздушном транспорте зарплаты выросли на 83,9%.
За одиннадцать месяцев текущего года средняя зарплата в отрасли — 7139,2 рубля (плюс 22,5% к прошлогоднему уровню).
В деятельности пассажирского воздушного транспорта средняя зарплата составила 9224,7 рубля в ноябре 2025 года и 7303,5 рубля с начала года.
В грузовом воздушном транспорте зарплаты ниже: 6956,2 рубля в ноябре и 6155,3 рубля за одиннадцать месяцев.
