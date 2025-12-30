Ричмонд
Реальная зарплата в Воронежской области за год выросла на 9,2 процента

По итогам октября среднее жалованье поднялось до отметки в 73 332,1 рубля.

Источник: Комсомольская правда

Средняя номинальная зарплата на предприятиях и в организациях Воронежской области по итогам десяти месяцев уходящего года составляет 73 332,1 рубля. Об этом информирует пресс-служба Воронежстата.

В сравнении с прошлогодними показателями (с января по октябрь 2024-го) уровень доходов воронежцев увеличился на 20,2 процента. Но с учетом роста цен реальная зарплата выросла всего лишь на 8,9 процента.

Если же сравнивать два октября, то средняя зарплата в регионе по итогам второго месяца минувшей осени составила 76 616,6 рубля. Это 17,7% выше показателей октября 2024-го, но фактически доходы воронежцев увеличились на 9,2 процента.