На Кубани увеличится взнос за капремонт жилья с 1 января

Согласно приказу замминистра Дениса Сорокалетова, минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников в многоквартирных домах с 1 января составит 12,95 ₽ за 1 кв. м площади помещения в МКД. На 2025 год размер взноса по капремонту в Краснодарском крае составляет 11,47 ₽ за 1 кв. м.
Приказ Министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края вступил в силу 30 декабря. Он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.