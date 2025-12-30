Ричмонд
На Кубани увеличится взнос за капремонт жилья с 1 января

В Краснодарском крае в 2026 году увеличат тариф для собственников жилых помещений на оплату капитального ремонта. Об этом свидетельствует приказ № 977 МинТЭК и ЖКХ региона, опубликованный на сайте администрации Кубани 29 декабря.

Источник: Коммерсантъ

Согласно приказу замминистра Дениса Сорокалетова, минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников в многоквартирных домах с 1 января составит 12,95 ₽ за 1 кв. м площади помещения в МКД. На 2025 год размер взноса по капремонту в Краснодарском крае составляет 11,47 ₽ за 1 кв. м.

Приказ Министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края вступил в силу 30 декабря. Он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.