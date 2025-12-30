На сколько вырастет средняя стоимость авто в 2026 году

Волкова рассказала о трех ключевых факторах, которые могут повлиять на рост цен на машины.
В 2026 году стоимость новых и подержанных автомобилей в России будет формироваться под влиянием сразу нескольких ключевых факторов, которые уже сейчас меняют ожидания участников авторынка. Прогнозом на 2026 год относительно стоимости машин поделилась финансовый эксперт Татьяна Волкова.
«Если макроэкономическая ситуация останется стабильной и не произойдет резкого ослабления рубля, совокупный рост цен в 2026 году может составить 5−10 процентов», — заявила Волкова. Ее слова передает Lenta.Ru.
Эксперт уточнила, что вступление в силу с 1 декабря новых ставок таможенных пошлин уже стало стартом для роста цен на автомобили примерно на 5 процентов. Дополнительное давление на рынок оказывают общая инфляция и увеличение расходов из-за удорожания стоимости жизни.
Также цены на автомобили вырастут, если произойдет ослабление рубля. Волкова подчеркнула, что в этом случае стоимость машин может вырасти до 15 процентов, поскольку валютный курс является одним из ключевых факторов ценообразования. А цены на подержанные автомобили, как правило, следуют за рынком новых. Потому при удорожании новых моделей стоимость «вторички» также повышается, зачастую с более быстрым откликом.