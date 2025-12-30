На сколько вырастет средняя стоимость авто в 2026 году

Также цены на автомобили вырастут, если произойдет ослабление рубля. Волкова подчеркнула, что в этом случае стоимость машин может вырасти до 15 процентов, поскольку валютный курс является одним из ключевых факторов ценообразования. А цены на подержанные автомобили, как правило, следуют за рынком новых. Потому при удорожании новых моделей стоимость «вторички» также повышается, зачастую с более быстрым откликом.