В центре Челябинска построили первый 31-этажный полностью умный дом. Фото

Особое внимание в высотке уделено технологиям.
В Челябинске построили первый умный дом с интегрированной интеллектуальной системой. Высотное здание расположено в центральной части мегаполиса, в сквере Алое поле. Проект включает в себя 217 апартаментов бизнес-класса, отдельное внимание уделено технологиям, сообщили в пресс-службе застройщика «Группы Голос».
«Клубный дом начали возводить в 2022 году напротив дворца спорта “Юность”. Проект стал первым в городе по-настоящему умным домом. В высотке — апартаменты бизнес-класса, подземно-наземный паркинг в четыре уровня, внутренняя инфраструктура для резидентов. Также благоустроена прилегающая территория», — сообщили в пресс-службе.
Для каждого апартамента предусмотрен базовый набор устройств. В том числе — датчики открытия двери, датчики протечек, удалённый контроль температуры. Управлять системой можно через единое мобильное приложение. Так обеспечивается оперативная связь с управляющей компанией. При срабатывании датчиков информация поступит как жителю, так и в управляющую компанию, что поможет оперативнее отреагировать на ситуацию. Система работает даже без интернета. Кроме того, в проекте реализован бесшовный доступ в дом через персональные метки — от въезда на территорию до входа в апартаменты.
Внутри проекта создана комплексная инфраструктура для собственников. Это закрытый двор на кровле паркинга на уровне четвертого этажа, фитнес-зал, коворкинг, клубное пространство на 29 этаже. Общая площадь проекта составила 38 тысяч квадратных метров.
Согласно проекту, на первом этаже здания откроется кофейня, ориентированная не только на собственников, но и на горожан — в проекте будет представлена известная сеть «Дело не в кофе».
Территория вокруг здания будет благоустроена и доступна для всех челябинцев. При этом здание хорошо вписывался в существующий городской контекст. Элементы фасада медного оттенка перекликаются с соседними зданиями на Алом поле — Дворцом пионеров и храмом Александра Невского. Стекло отражает пространство вокруг комплекса.
