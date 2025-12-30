В центре Челябинска построили первый 31-этажный полностью умный дом. Фото

Для каждого апартамента предусмотрен базовый набор устройств. В том числе — датчики открытия двери, датчики протечек, удалённый контроль температуры. Управлять системой можно через единое мобильное приложение. Так обеспечивается оперативная связь с управляющей компанией. При срабатывании датчиков информация поступит как жителю, так и в управляющую компанию, что поможет оперативнее отреагировать на ситуацию. Система работает даже без интернета. Кроме того, в проекте реализован бесшовный доступ в дом через персональные метки — от въезда на территорию до входа в апартаменты.