Беларусь попала в топ-5 покупателей российской мясной продукции

Беларусь оказалась среди лидеров по экспорту российской мясной продукции. Подробнее сообщили в Федеральном центре развития экспорта продукции агропромышленного комплекса России.
Так, Беларусь за год ввезла готовых мясных изделий из России на сумму около 35 миллионов долларов. На первом месте здесь оказался Казахстан, закупивший в России колбас и другой мясной продукции на 120 миллионов долларов. А после Беларуси, замыкая топ-5 лидеров, идут: Саудовская Аравия (экспорт почти на 17 миллионов долларов), Азербайджан (более 14 миллионов долларов) и Кыргызстан (свыше 11 миллионов долларов).
В общем, в январе-октябре 2025-го из России экспортировали примерно 77 тысяч тонн готовых мясных изделий на 233 миллиона долларов (на 15% больше, чем в прошлом году в денежном выражении).
Еще Беларусь нарастила закупки российского творога и сыра.
Тем временем Белстат обнародовал зарплаты в самой высокооплачиваемой отрасли в Беларуси.