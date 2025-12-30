Литва хочет вернуть транзит калийных удобрений из Беларуси через Клайпеду

Власти Литвы признали экономические потери и готовы вернуть транзит калия из Беларуси через порт Клайпеды, пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
По словам гендиректора Клайпедского порта Альгиса Латакаса, порт готов к возобновлению перевалки белорусских удобрений.
— Если политики решат, то порт готов заняться перевалкой удобрений «Беларуськалия», — прокомментировал Латакас.
При этом глава порта обратил внимание, что порт предназначается не только для перевалки грузов, но и для «борьбы за них», так как в регионе — огромная конкуренция. Еще он признал, что из-за санкций на белорусские удобрения порт Клайпеды продолжает терпеть большие потери.
И привел данные, сообщив, что до санкций в порту Клайпеды ежегодно загружалось 48 миллионов тонн грузов, четверть из которых составляли удобрения «Беларуськалия». В 2023-м портовая обработка упала до 32 миллионов тонн. Финансовые потери несут также железные дороги Литвы и судовые компании.
— Из-за санкций порт лишился не только удобрений, но и других грузов, — констатировал Латакас.
Напомним, ранее спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия. После чего пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Беларусь готова экспортировать калийные удобрения через любые порты.
Еще мы писали, что «Белоруснефть» поставила рекорд, добыв 2 млн тонн нефти впервые за 30 лет.