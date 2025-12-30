Литва хочет вернуть транзит калийных удобрений из Беларуси через Клайпеду

При этом глава порта обратил внимание, что порт предназначается не только для перевалки грузов, но и для «борьбы за них», так как в регионе — огромная конкуренция. Еще он признал, что из-за санкций на белорусские удобрения порт Клайпеды продолжает терпеть большие потери.