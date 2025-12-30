Совмин решил, что сделают в Беларуси с дорогами и транспортом до 2030 года

В ближайшую пятилетку на транспорте хотят решить ряд задач. В том числе повысить эффективность и экологичность технологий, обновить парк подвижного состава и воздушных судов, повысить доступность транспортной инфраструктуры и эффективность использования транспорта и перевозок.