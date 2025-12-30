Совмин решил, что сделают в Беларуси с дорогами и транспортом до 2030 года

Белорусское правительство утвердило госпрограмму по транспорту до 2030 года. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина, сообщил телеграм-канала «Правительство Беларуси».
Госпрограмма состоит из подпрограмм по отраслям, отдельно затрагивающих железные дороги, автомобильный и городской транспорт, водный транспорт и воздушный транспорт. Ее целью является эффективная и устойчивая работа транспорта, удовлетворяющая потребности экономики и граждан.
В ближайшую пятилетку на транспорте хотят решить ряд задач. В том числе повысить эффективность и экологичность технологий, обновить парк подвижного состава и воздушных судов, повысить доступность транспортной инфраструктуры и эффективность использования транспорта и перевозок.
Всего на пятилетку запланированы 27 мероприятий и 19 инфраструктурных проектов, на финансирование которых потребуется 7,8 миллиарда рублей.
