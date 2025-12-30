Ричмонд
Совмин решил, что сделают в Беларуси с дорогами и транспортом до 2030 года

Правительство выделит 7,8 млрд рублей, чтобы улучшить транспорт и дороги в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусское правительство утвердило госпрограмму по транспорту до 2030 года. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина, сообщил телеграм-канала «Правительство Беларуси».

Госпрограмма состоит из подпрограмм по отраслям, отдельно затрагивающих железные дороги, автомобильный и городской транспорт, водный транспорт и воздушный транспорт. Ее целью является эффективная и устойчивая работа транспорта, удовлетворяющая потребности экономики и граждан.

В ближайшую пятилетку на транспорте хотят решить ряд задач. В том числе повысить эффективность и экологичность технологий, обновить парк подвижного состава и воздушных судов, повысить доступность транспортной инфраструктуры и эффективность использования транспорта и перевозок.

Всего на пятилетку запланированы 27 мероприятий и 19 инфраструктурных проектов, на финансирование которых потребуется 7,8 миллиарда рублей.

Тем временем Литва хочет вернуть транзит калийных удобрений из Беларуси через Клайпеду.

Еще мы писали, что «Белоруснефть» поставила рекорд, добыв 2 млн тонн нефти впервые за 30 лет.

А также Белстат обнародовал зарплаты в самой высокооплачиваемой отрасли в Беларуси.