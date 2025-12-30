Россияне столкнулись с блокировками счетов после переводов самому себе

Клиенты российских банков столкнулись с блокировками после переводов средств между своими счетами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на юристов и аналитиков финансового рынка.
Банки обязаны проверять операции на мошенничество, иначе могут лишиться лицензий за халатность. Это заставляет их часто блокировать переводы для перестраховки.
При этом Центробанк РФ призвал приостанавливать подозрительные переводы, не блокируя счета. С 2026 года список признаков мошенничества расширится, включая переводы на крупные суммы на незнакомые счета после самопереводов.
Чтобы избежать блокировки счетов, специалисты рекомендуют не менять привычное поведение в онлайн-банке, указывать назначение платежа и использовать проверенные устройства, а также не переводить деньги по указанию незнакомцев и разделять личные и бизнес-операции.
«Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты», — отметила директор по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова.
Ранее Центробанк РФ предупредил о необходимости блокировать переводы граждан самим себе через СБП на сумму более 200 тысяч рублей. Однако банки должны учитывать такой перевод лишь в том случае, если в тот же день получатель попытается перевести деньги незнакомцу.