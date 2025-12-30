Россияне столкнулись с блокировками счетов после переводов самому себе

Ранее Центробанк РФ предупредил о необходимости блокировать переводы граждан самим себе через СБП на сумму более 200 тысяч рублей. Однако банки должны учитывать такой перевод лишь в том случае, если в тот же день получатель попытается перевести деньги незнакомцу.