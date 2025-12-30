Доходы бюджета России от НДФЛ в 2025 году составили около 750 млрд рублей

Федеральный бюджет России получил от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2025 году около 750 млрд рублей. Такие данные привел министр финансов РФ Антон Силуанов.
«В целом по сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей», — сказал глава Минфина РФ в интервью телеканалу «Россия-24».
В частности, по его словам, около 200 млрд рублей бюджет получит дополнительно за счет налогообложения депозитных выплат.
Ранее Силуанов заявил, что ежегодная смена параметров налога на доходы физических лиц станет нецелесообразным решением. По словам замглавы Минфина РФ Ирины Окладниковой, ведомство пока не намерено менять шкалу НДФЛ. Отмечается, что данная мера по дополнительным изменениям является чрезмерной, поскольку может привести к большой дифференциации.