Узаконить земельный участок станет проще в Беларуси

В Беларуси хотят упростить процесс узаконивания земельных участков, пишет БелТА.
Такой законопроект рассмотрели на заседании экспертного совета при Совете Республики Нацсобрания. В частности, изучался вопрос предоставления земельных участков без аукциона семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и имеют на иждивении детей-инвалидов. Еще Госкомимущество, местные власти и советы депутатов хотят наделить полномочиями для установления, например, расценок на дальнейшую плату за нестационарные объекты, размещенные на землях общего пользования. А в Минске планируют дать право горисполкому определять территории для последующей выдачи земли без аукциона для застройки.
Кроме того, в Беларуси хотят предоставить местным властям возможность принимать решения о строительстве сельхозобъектов на высокобалльной земле.
— Например, если на высокобалльной земле есть недостроенный комплекс до полной технологии, то, чтобы не загружать президента, решение о разрешении на строительство будет приниматься исполнительным комитетом, — прокомментировал глава постоянной комиссии Совета республики по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.
Законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении.
Еще Совмин решил, что сделают в Беларуси с дорогами и транспортом до 2030 года.
Тем временем Литва хочет вернуть транзит калийных удобрений из Беларуси через Клайпеду.
Еще мы писали, что «Белоруснефть» поставила рекорд, добыв 2 млн тонн нефти впервые за 30 лет.