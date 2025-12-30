Узаконить земельный участок станет проще в Беларуси

Такой законопроект рассмотрели на заседании экспертного совета при Совете Республики Нацсобрания. В частности, изучался вопрос предоставления земельных участков без аукциона семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и имеют на иждивении детей-инвалидов. Еще Госкомимущество, местные власти и советы депутатов хотят наделить полномочиями для установления, например, расценок на дальнейшую плату за нестационарные объекты, размещенные на землях общего пользования. А в Минске планируют дать право горисполкому определять территории для последующей выдачи земли без аукциона для застройки.