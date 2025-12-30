В Курганской области обанкротилась агрофирма, существовавшая 22 года

В Курганской области обанкротилась агрофирма «Хлеб Зауралья», проработавшая 22 года в Каргапольском округе и специализировавшаяся на выращивании зерновых. Несмотря на получение прибыли в прошлом году, компания накопила долгов в сотни миллионов рублей перед поставщиками, работниками и налоговой. Об этом сообщается в материалах дела о банкротстве.