В Курганской области обанкротилась агрофирма, существовавшая 22 года

«Хлеб Зауралья» обанкротился после 22 лет работы.
В Курганской области обанкротилась агрофирма «Хлеб Зауралья», проработавшая 22 года в Каргапольском округе и специализировавшаяся на выращивании зерновых. Несмотря на получение прибыли в прошлом году, компания накопила долгов в сотни миллионов рублей перед поставщиками, работниками и налоговой. Об этом сообщается в материалах дела о банкротстве.
Несмотря на доходы в пять млн рублей в прошлом году, компания накопила дефицит средств в размере 424 миллионов рублей, включая 110 миллионов рублей общих долгов и 319 миллионов рублей перед поставщиками, работниками и налоговой. Оборотных активов у предприятия оказалось недостаточно для погашения долгов.
У агрофирмы была лицензия на пшеницу мягкую 5 класса (самый низкий сорт зерна), это так называемая слабая пшеница и самый массовый класс в урожайные годы. Имеет пониженное содержание клейковины (менее 28 процентов) и или неудовлетворительное качество. Мука из такой пшеницы дает непрочное, расплывающееся тесто. Поэтому для производства качественных мучных изделий требовалось значительное улучшение показателей такого зерна.
Ранее в Курганской области усилилось внимание к налоговой дисциплине предприятий: следком направил в суд дело руководителя московской стройкомпании, обвиняемого в сокрытии более 17 млн рублей налогов. Кроме того, ФНС приостанавливала операции по счетам Курганского литейного завода из-за долгов свыше 33 млн рублей и подавала иски о его банкротстве.