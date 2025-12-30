Один из главных покупателей российской нефти впервые за три года сократит импорт

Аналитики Kpler уточнили, что на второй неделе декабря поставки из России в Индию падали до 712 тысяч баррелей в сутки, затем начался небольшой рост. Однако в целом по итогам месяца объем импорта все равно окажется значительно ниже уровня ноября. В Bloomberg добавили, что пауза в закупках со стороны Reliance касается прежде всего ее нефтеперерабатывающего завода в штате Гуджарат.