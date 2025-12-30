Один из главных покупателей российской нефти впервые за три года сократит импорт

Индия не планирует полностью отказываться от российских ресурсов.
В декабре Индия, которая является одним из главных покупателей российской нефти, сократит импорт топлива до минимального уровня за три года — примерно до 1,1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
«В декабре импорт российской нефти в Индию опустится до самого низкого уровня за три года — примерно до 1,1 млн баррелей в сутки», — говорится в материале Bloomberg. По данным агентства, основная причина снижения — временная остановка закупок российской нефти индийской компанией Reliance Industries Ltd., которая до этого была крупнейшим покупателем этого сырья. Для сравнения: в ноябре поставки оценивались на уровне около 1,8 млн баррелей в сутки.
Аналитики Kpler уточнили, что на второй неделе декабря поставки из России в Индию падали до 712 тысяч баррелей в сутки, затем начался небольшой рост. Однако в целом по итогам месяца объем импорта все равно окажется значительно ниже уровня ноября. В Bloomberg добавили, что пауза в закупках со стороны Reliance касается прежде всего ее нефтеперерабатывающего завода в штате Гуджарат.
При этом Reliance планирует вернуться к закупкам российской нефти в начале 2026 года. На прошлой неделе Bloomberg писало, что компания готовится возобновить поставки для переработки на своем заводе в Гуджарате. Ожидается, что условия будущих контрактов будут зависеть от уровня цен и действующих ограничений со стороны США.
После начала конфликта на Украине в 2022 году Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. Власти республики не раз подчеркивали, что не намерены отказываться от российских ресурсов. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Нью-Дели не вводит ограничения на импорт, несмотря на торговый дисбаланс и давление США.