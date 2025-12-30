«АвтоВАЗ» пообещал снизить цены на машины

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что, несмотря на объективное инфляционное давление 2025 года и предстоящие изменения в налоговой сфере, компании удалось оптимизировать издержки таким образом, чтобы сохранить действующий уровень цен и в 2026 году. По его словам, более того, две модели бренда станут существенно доступнее для покупателей.