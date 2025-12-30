«АвтоВАЗ» пообещал снизить цены на машины

В «АвтоВАЗе» заявили, что наиболее сильное изменение цены затронет две модели.
Сянваря 2026 «АвтоВАЗ» снизит цены на часть моделей. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«С 1 января 2026 года начальная цена Aura уменьшится на 354 тысяч рублей и составит 2 245 000 рублей (снижение цены на 14%). Цена Lada Largus сократится на 73 тысяч рублей и установится на уровне 1 587 000 рублей (снижение на примерно 3,8%)», — говорится на сайте «АвтоВАЗа».
Одновременно скорректированы и начальные цены на другие модели бренда:
Lada Granta — 850 000 ₽ (среднее изменение 1,9%);Lada Iskra — 1 277 000 ₽ (среднее изменение 1,8%);Lada Niva Legend — 1 099 000 ₽ (среднее изменение 1,8%);Lada Niva Travel — 1 420 000 ₽ (среднее изменение 1,9%).
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что, несмотря на объективное инфляционное давление 2025 года и предстоящие изменения в налоговой сфере, компании удалось оптимизировать издержки таким образом, чтобы сохранить действующий уровень цен и в 2026 году. По его словам, более того, две модели бренда станут существенно доступнее для покупателей.