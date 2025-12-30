Дефицит бюджета РФ по итогам года не превысит плановых 2,6% ВВП

Бюджет России в 2025 году окажется дефицитным на 2,6% ВВП, что соответствует прогнозам, передает «Россия 24» со ссылкой на данные Минфина.
По оценкам Министерства, нефтегазовые доходы бюджета в 2025 году составят 23%, а в 2026 году снизятся до 22%.
Министр финансов Антон Силуанов в интервью «России 24» также сообщил, что поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в федеральный бюджет в 2025 году достигнут около 750 миллиардов рублей.
«По сравнению с прошлым годом поступления НДФЛ увеличатся более чем на 400 миллиардов рублей и достигнут примерно 750 миллиардов рублей», — подчеркнул он.
Силуанов также отметил, что дополнительно около 200 миллиардов рублей бюджет получит за счет налогообложения депозитных процентов.
Ранее сообщалось, что более 5,2 миллиарда рублей будет направлено из федерального бюджета на строительство, ремонт и восстановление автодорог в шести субъектах России.