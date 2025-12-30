В Беларуси снова в обращении появятся деньги с зайцем и другими животными

Еще запланирован выпуск памятных монет: «Каложскі абраз Божай Маці», «Чорны бусел» из серии «Птушка года». Появятся снова в обращении в 2026 году в Беларуси деньги с зайцем и другими животными: монеты «Дзік», «Казуля», «Заяц», «Качка», «Акунь», «Шчупак», «Плотка», «Карась», входящие в серию «Паляванне і рыбалоўства».