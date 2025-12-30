В Беларуси снова в обращении появятся деньги с зайцем и другими животными

В Беларуси в обращение будут выпущены восемнадцать новых монет, сообщили в Нацбанке.
Нацбанк утвердил своим постановлением (№ 374 от 22 декабря 2025-го) перечень памятных монет, которые являются законным платежным средством Беларуси и планируются к выпуску в обращение в 2026-м.
Всего будет выпущено восемнадцать новых монет. В том числе, в обращении появятся памятные монеты, посвященные юбилейным датам: 35-летию основания СНГ и 80-летию основания Минского тракторного завода.
Еще запланирован выпуск памятных монет: «Каложскі абраз Божай Маці», «Чорны бусел» из серии «Птушка года». Появятся снова в обращении в 2026 году в Беларуси деньги с зайцем и другими животными: монеты «Дзік», «Казуля», «Заяц», «Качка», «Акунь», «Шчупак», «Плотка», «Карась», входящие в серию «Паляванне і рыбалоўства».
И еще на 2026 год перенесли выпуск ряда памятных монет, которые должны были выйти в обращение в 2025-м. Это монеты из серий: «Святы і абрады беларусаў» — «Дажынки», «Беларускі народны касцюм» — «Старадарожскі строй», «Беларускія народныя казкі» — «Піліпка-сынок», «Таямніца беларускіх вод» — «Возера Нарач», «Дрэва жыцця» — «Бацька», «Міфалогія славян» — «Пярун».
