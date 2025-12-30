Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект трамвайной линии от «Парнаса» до Бугров оценили почти в 157 млн рублей

Срок подачи заявок истекает 19 января 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

Дирекция транспортного строительства (ДТС) Петербурга объявила тендер, участие в котором сможет принять компания, планирующая заняться реконструкцией трамвайных путей в направлении Бугров. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Победителю конкурса предстоит провести инженерные исследования местности и подготовить проектную документацию для реконструкции трёх городских магистралей: улица Михаила Дудина, улица Фёдора Абрамова и Заречная улица.

Максимальная сумма контракта определена в пределах 156,7 млн рублей. Срок подачи заявок истекает 19 января 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что подрядчику для оказания услуг по эвакуации автомобилей в Петербурге заплатят 12,7 млн рублей.