КТК из-за непогоды приостановил перевалку нефти

Напомним, атака на причальную инфраструктуру КТК с применением безэкипажных катеров произошла 29 ноября. Выносное причальное устройство № 2 в результате было так сильно повреждено, что не подлежит восстановлению, заявили в пресс-службе КТК. Пострадавших при атаке не было. Автоматика перекрыла подачу нефти по трубопроводам, разлива в море не произошло. В Кремле эту атаку назвали «вопиющим случаем» и сочли, что причастность к произошедшему Украины очевидна. Украинские власти заявили, что операция была проведена в рамках самообороны и для ослабления военно-промышленного потенциала РФ с целью скорейшего завершения боевых действий.