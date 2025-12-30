КТК из-за непогоды приостановил перевалку нефти

Каспийский трубопроводный консорциум 29 декабря приостановил перевалку нефти через свою систему и приём грузоотправителей «до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений». Мощности компании для хранения сырья заполнены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу КТК.
Отправителей грузов своевременно уведомили о приостановке перевалки. Кроме того, в КТК подчеркнули, что на ритмичность отгрузок в сложных зимних метеорологических условиях ранее значительно повлияли атака морского безэкипажного катера на ВПУ-2 (выносное причальное устройство № 2) и начатый ремонт ВПУ-3.
Напомним, атака на причальную инфраструктуру КТК с применением безэкипажных катеров произошла 29 ноября. Выносное причальное устройство № 2 в результате было так сильно повреждено, что не подлежит восстановлению, заявили в пресс-службе КТК. Пострадавших при атаке не было. Автоматика перекрыла подачу нефти по трубопроводам, разлива в море не произошло. В Кремле эту атаку назвали «вопиющим случаем» и сочли, что причастность к произошедшему Украины очевидна. Украинские власти заявили, что операция была проведена в рамках самообороны и для ослабления военно-промышленного потенциала РФ с целью скорейшего завершения боевых действий.
Краснодарский край находится во власти непогоды, в аэропорту Сочи из-за шторма со снегопадом задерживаются десятки рейсов.