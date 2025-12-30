Автогазозаправочную станцию в Бердске закрыли после проверки прокуратуры

В Бердске приостановлена работа автогазозаправочной станции на улице Зеленая роща. Решение принято судом по ходатайству прокуратуры после выявления серьезных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Прокуратура города совместно с надзорными ведомствами провела проверку деятельности ООО «СИБГАЗ». Были установлены нарушения требований пожарного, санитарного и земельного законодательства.
По результатам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности по трем статьям. Прокурор также обратился в суд с иском об устранении нарушений.
По ходатайству надзорного органа суд вынес определение о запрете эксплуатации АГЗС до вынесения окончательного решения. Это определение исполнено судебными приставами.