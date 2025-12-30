Экономика на «ручнике»: как Новосибирск пережил 2025 год при высокой ставке и инфляции

Строительный сектор региона первым ощутил «переохлаждение». Из-за дорогих кредитов и сворачивания льготных ипотечных программ спрос на новостройки в Новосибирске рухнул более чем на 50%. Тем не менее, цены на жилье не упали: за год «квадрат» подорожал на 5,1−11% (в зависимости от сегмента). Девелоперы предпочли замораживать новые проекты и замедлять стройки, чтобы не допустить затоваривания рынка при растущей себестоимости материалов.