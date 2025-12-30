Экономика на «ручнике»: как Новосибирск пережил 2025 год при высокой ставке и инфляции

Инфляционный парадокс: выше, чем по стране.
Весь 2025 год Новосибирская область удерживала статус региона с «высоким инфляционным фоном». Если в среднем по России к ноябрю инфляция замедлилась до 6,64%, то в Новосибирской области этот показатель составил 7,31%.
Пиковые значения: в августе годовая инфляция достигала 9,38%.
Переломный момент: в сентябре впервые за год цены показали дефляцию (-0,13% к августу), что стало сигналом к постепенному замедлению роста.
Что дорожало: основной вклад внесли услуги ЖКХ, транспорт, а также «продуктовая корзина» (мясо, птица, яйца и хлеб). В то же время бытовая техника и мебель к концу года начали дешеветь на 6−8% благодаря укреплению рубля.
Ключевая ставка: путь от 21% к осторожному снижению.
Главным фактором, определяющим жизнь бизнеса и кошельков новосибирцев в 2025 году, стала ключевая ставка ЦБ. Начало года: год стартовал с заградительного уровня 21%, который удерживался до мая. С июня регулятор начал цикл снижения. К декабрю ставка опустилась в коридор 16,0−16,5%. Банк России намерен удерживать ставки высокими «вдолгую», чтобы вернуть инфляцию к цели в 4% в 2026 году.
Рынок недвижимости: цены растут, продажи падают.
Строительный сектор региона первым ощутил «переохлаждение». Из-за дорогих кредитов и сворачивания льготных ипотечных программ спрос на новостройки в Новосибирске рухнул более чем на 50%. Тем не менее, цены на жилье не упали: за год «квадрат» подорожал на 5,1−11% (в зависимости от сегмента). Девелоперы предпочли замораживать новые проекты и замедлять стройки, чтобы не допустить затоваривания рынка при растущей себестоимости материалов.
Кошелек горожанина: доходы против цен.
Ситуация с доходами населения выглядит неоднозначно. По данным НГУЭУ, реальные располагаемые доходы жителей региона за год выросли на 7,4%, что формально обгоняет рост цен. Однако это сопровождается: снижением количества вакансий на рынке труда, ростом среднего чека в магазинах и общепите, ослаблением потребительского спроса — новосибирцы стали чаще переходить к сберегательной модели поведения.
Итоги и перспективы.
Несмотря на «переохлаждение» и дорогие кредиты, экономика Новосибирской области показала устойчивость, продемонстрировав умеренный рост (около 102% в сопоставимых ценах). Регион остается ключевым инвестиционным центром Сибири, однако 2026 год станет проверкой на прочность для бизнеса, которому придется адаптироваться к условиям работы при все еще двузначной стоимости заемных денег.