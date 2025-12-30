«Не менее 33 квадратных метров на одного жителя». Правительство решило обеспечить белорусов жильем до 2030 года

Всего до 2030-го в Беларуси планируется ввести по госзаказу 1,250 миллиона «квадратов» общей площади жилья, электродомов — не менее 2 миллионов квадратных метров. Также предполагается увеличить строительство арендного жилья и ввести за пятилетку не менее 5 миллионов «квадратов» общей площади (около 25% от общего расчетного объема).