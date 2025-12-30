«Не менее 33 квадратных метров на одного жителя». Правительство решило обеспечить белорусов жильем до 2030 года

В Беларуси утверждена государственная программа строительства жилья на пятилетку до 2030 года, сообщили в пресс-службе правительства.
Согласно постановлению Совмина, на 2026 — 2030 годы в Беларуси предусмотрено установление сводного целевого показателя обеспеченности населения жильем. В документе отмечается, что данный целевой показатель в расчете на одного жителя в 2030 году составляет не менее 33 квадратных метров.
При этом обеспеченность жильем дифференцирована по регионам и населению (городскому и сельскому) и целевым показателям по строительству жилых домов, в том числе арендных.
— Гражданам предложат жилье разных потребительских качеств и ценовой доступности, — отметили в правительстве.
Всего до 2030-го в Беларуси планируется ввести по госзаказу 1,250 миллиона «квадратов» общей площади жилья, электродомов — не менее 2 миллионов квадратных метров. Также предполагается увеличить строительство арендного жилья и ввести за пятилетку не менее 5 миллионов «квадратов» общей площади (около 25% от общего расчетного объема).
Также власти нацелены на развитие индивидуального жилищного строительства (не менее 40% ежегодно доля строительства). В полном объеме хотят обеспечить и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вводному жилью.
В правительстве подчеркнули, что постановление позволит организовать работу для обеспечения потребностей белорусов в жилье разных потребительских качеств. Предусмотрено ритмичное финансирование строительства жилья и инфраструктуры, повышение обеспеченности белорусов жильем в расчете на одного жителя.
Еще Совмин решил, что сделают в Беларуси с дорогами и транспортом до 2030 года.
Также узаконить земельный участок станет проще в Беларуси.
Между тем Белстат обнародовал зарплаты в самой высокооплачиваемой отрасли в Беларуси.
А еще в Беларуси снова в обращении появятся деньги с зайцем и другими животными.