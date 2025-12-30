Судьбу санатория «Рахмановские ключи» решат к весне 2026 года

Летом и осенью 2025 года туристы сообщали в соцсетях, что санаторий находится в запущенном состоянии: часть зданий на его территории разрушилась, а посетители жалуются на антисанитарию. В акимате уточнили, что уборка территории не входит в обязанности инспекторов нацпарка, но именно им приходится поддерживать там чистоту.