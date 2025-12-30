Ричмонд
Судьбу санатория «Рахмановские ключи» решат к весне 2026 года

Закрытый почти пять лет назад санаторий «Рахмановские ключи» в ВКО может возобновить работу к весне 2026 года. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в правительстве.

Источник: Курсив

По его словам, сейчас объект полностью находится в ведении Управления делами президента (УДП), которое совместно с министерством разрабатывает масштабный план восстановления курорта.

«На сегодняшний день направлением “Рахмановские ключи” в полном объеме занимается УДП. Сейчас мы также рассматриваем привлечение дополнительных инвесторов. Безусловно, этот объект относится к ключевым туристическим дестинациям. Даже в нынешних условиях его посетило значительное число туристов. В течение полугода представим общественности специальный, масштабный план», — сказал министр.

Мырзабосынов уточнил, что полного инвестиционного предложения пока нет, но объект останется госсобственностью.

«Объект будет находиться под контролем государства. При этом мы прорабатываем вопрос привлечения инвесторов и крупных гостиничных операторов — в процентном соотношении», — добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда курорт заработает, министр заявил, что все правовые вопросы планируют решить к марту-апрелю 2026 года, после чего санаторий сможет принимать туристов.

Почему «Рахмановские ключи» не работают.

Санаторий был закрыт в 2021 году на фоне судебных разбирательств вокруг активов группы «Бипек Авто Казахстан» и ее владельца Анатолия Балушкина. В январе 2025 году объект перешел в госсобственность. Имущество курорта оценили в 3 млрд тенге.

В ноябре 2025 года аким ВКО Нурымбет Сактаганов сообщил, что рассматривается вариант передачи курорта под управление частному инвестору. Пока санаторий находится под охраной, а после завершения всех процедур будет создана рабочая группа, которая определит дальнейший формат управления — государственный или частный.

В районе санатория идет ремонт 13-километрового участка дороги, который планируют завершить к началу туристического сезона 2026 года.

В каком состоянии находится курорт.

Летом и осенью 2025 года туристы сообщали в соцсетях, что санаторий находится в запущенном состоянии: часть зданий на его территории разрушилась, а посетители жалуются на антисанитарию. В акимате уточнили, что уборка территории не входит в обязанности инспекторов нацпарка, но именно им приходится поддерживать там чистоту.

Ранее «Курсив» писал, что в ВКО появились планы на другой курорт беглого бизнесмена Балушкина — горнолыжную базу «Нуртау».