Новые требования к кормам для скота введут в Казахстане

Он сообщил о разработке проекта технического регламента ЕАЭС «О безопасности кормов и кормовых добавок», который получил положительное заключение оценки регулирующего воздействия и прошел внутригосударственное согласование в государствах-членах.
«Проект устанавливает требования к производству, хранению, транспортировке, реализации, переработке, упаковке и маркировке кормов и кормовых добавок с целью защиты животных и здоровья человека, обеспечения экологической безопасности, а также недопущения обмана потребителей относительно назначения и качества продукции», — говорится в ответе.
По его словам, проект техрегламента и сопроводительные материалы направлены в Евразийскую экономическую комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия. До введения технического регламента требования к кормам и добавкам будут регулироваться действующими и стандартами.
В октябре 2025 года в ЕАЭС установили квоты на ввоз мясной продукции.