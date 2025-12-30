Как развивалась Волгоградская область в 2025 году: цифры и факты

Итак, в сфере промышленности в январе-ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в регионе зафиксирован рост объемов производства. Больше всего выросло производство резиновых и пластмассовых изделий — почти на 30%. Напитков произвели больше на 20,4%, продуктов питания — на 5,8%.