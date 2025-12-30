В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в октябре

В Калининградской области среднемесячная номинальная зарплата работников в октябре составила 78 056,1 ₽ За год она выросла на 15%. Такие данные приводит Калининградстат.
По информации службы государственной статистики, по сравнению с сентябрем зарплата увеличилась на 0,5%. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2025 года составила 104,9% к уровню октября 2024 года и 100,0% — к уровню сентября 2025 года», — добавляет Калининградстат. Помимо прочего, среднемесячная номинальная зарплата работников, начисленная в январе-октябре 2025 года составила 74 660,7 ₽ (+17,2%).
Самые высокие зарплаты в январе-сентябре традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 133 446,8 ₽, что на 78,7% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (108,6 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (105,1 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (93,5 тыс.).