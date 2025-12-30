В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в октябре

Самые высокие зарплаты в январе-сентябре традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 133 446,8 ₽, что на 78,7% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (108,6 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (105,1 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (93,5 тыс.).