Лукашенко уточнил указ бюджета о ФСЗН из-за роста пенсий в Беларуси

Лукашенко подписал указ, в котором уточнил бюджет ФСЗН из-за повышений пенсий с Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 30 декабря, уточнил указ бюджета о ФСЗН из-за роста пенсий в Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства подписал указ № 454, согласно которому уточняются отдельные показатели бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси на 2025 год.

При учете динамики по фонду зарплаты и информации и фактическом исполнении бюджета фонда были увеличены его доходы на 2 миллиарда 696 миллионов 639,6 тысячи рублей.

«Выросли в связи с повышением пенсий и его расходы на 429 миллионов 768,3 тысячи», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в результате указанный уточнений плановый фонда вырос на 2 миллиарда 266 миллионов 871,3 тысячи рублей, составив 2 миллиарда 768 миллионов 684,5 тысячи.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который изменит деятельность белорусских ИП.

Кроме того, Лукашенко подписал закон о повышенных налогах на доходы и недвижимость.

Также мы писали, что глава государства помиловал 22 человека, осужденных за экстремизм.

