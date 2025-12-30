Лукашенко уточнил указ бюджета о ФСЗН из-за роста пенсий в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 30 декабря, уточнил указ бюджета о ФСЗН из-за роста пенсий в Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства подписал указ № 454, согласно которому уточняются отдельные показатели бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси на 2025 год.
При учете динамики по фонду зарплаты и информации и фактическом исполнении бюджета фонда были увеличены его доходы на 2 миллиарда 696 миллионов 639,6 тысячи рублей.
«Выросли в связи с повышением пенсий и его расходы на 429 миллионов 768,3 тысячи», — уточнили в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в результате указанный уточнений плановый фонда вырос на 2 миллиарда 266 миллионов 871,3 тысячи рублей, составив 2 миллиарда 768 миллионов 684,5 тысячи.
