Бывшего свердловского регоператора «Экосервис» хотят обанкротить

В сентябре 2025 года в Первоуральске начали рассматривать дело в отношении руководителя «Экосервиса» — Анны Рапсовой. По версии следствия, она перевела более 106 миллионов рублей двум компаниям, при этом они не осуществляли вывоз мусора и услуги «Экосервису» не оказывали. Это и стало причиной невыполнения обязательств регоператором.