Бывшего свердловского регоператора «Экосервис» хотят обанкротить

Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Первый иск на сумму более 98 миллионов рублей подала компания «Вывоз отходов». Истцом по второму иску выступает организация «Орион», сумма долга перед которой составила более 80 миллионов рублей.
Напомним, что в декабре 2025 года 17-й апелляционный арбитражный суд признал незаконным решение Министерства энергетики и ЖКХ о лишении «Экосервиса» статуса регионального оператора. Протокол о лишении статуса был подписан 30 июля 2024 года. Такое решение было принято после мусорного коллапса на западе Свердловской области летом 2024 года.
В сентябре 2025 года в Первоуральске начали рассматривать дело в отношении руководителя «Экосервиса» — Анны Рапсовой. По версии следствия, она перевела более 106 миллионов рублей двум компаниям, при этом они не осуществляли вывоз мусора и услуги «Экосервису» не оказывали. Это и стало причиной невыполнения обязательств регоператором.