Воронежский авиазавод может дополнительно привлечь до 2 тысяч рабочих

Филиал ПАО «Ил» (входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») — ВАСО — в настоящее время ведет настройку и перераспределение загрузки по разным самолетным программам. Более того, в связи с ростом производственной программы в перспективе трех лет ВАСО дополнительно потребуется привлечь порядка 1,5−2 тыс. рабочих, рассказали в пресс-службе предприятия в ответ на запрос «Ъ-Черноземье».