«Важна каждая скважина». Белорусские нефтяники о рекорде 2025 года

«С момента создания производственного объединения (а в 2026 году “Белоруснефть” отметит 60-летие) Министерство нефтяной промышленности СССР год за годом подталкивало новое предприятие к интенсификации добычи черного золота. Такой подход был связан в том числе с желанием создать на территории БССР “второй Кувейт”. Пик добычи углеводородов — почти 8 млн т за год — был достигнут в 1975 году. После этого по объективным причинам процесс становился все менее форсированным. С 2013 года уровень стабилизировался до отметки 1,645 млн в год. В 2017-м планка начала постепенно повышаться. В 2024-м она увеличилась до 1,938 млн т», — вводит в курс дела генеральный директор компании Александр Ляхов.