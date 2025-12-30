«Важна каждая скважина». Белорусские нефтяники о рекорде 2025 года

Под занавес 2025-го белорусские нефтяники порадовали ярким производственным достижением — преодолели отметку в 2 млн т добытого за год черного золота. Это рекорд последних 30 лет. Корреспонденты БЕЛТА узнали, благодаря чему удалось выйти на такой показатель и с каким настроением встретили такую новость работники компании «Белоруснефть».
«С момента создания производственного объединения (а в 2026 году “Белоруснефть” отметит 60-летие) Министерство нефтяной промышленности СССР год за годом подталкивало новое предприятие к интенсификации добычи черного золота. Такой подход был связан в том числе с желанием создать на территории БССР “второй Кувейт”. Пик добычи углеводородов — почти 8 млн т за год — был достигнут в 1975 году. После этого по объективным причинам процесс становился все менее форсированным. С 2013 года уровень стабилизировался до отметки 1,645 млн в год. В 2017-м планка начала постепенно повышаться. В 2024-м она увеличилась до 1,938 млн т», — вводит в курс дела генеральный директор компании Александр Ляхов.
И достижение отметки в 2 млн т нефти в 2025-м — главный итог уходящего года, подчеркивает руководитель. По его словам, за таким результатом стоит огромная работа всего коллектива.
Мы отправляемся к кусту скважин № 420−426 старейшего нефтяного месторождения — Речицкого. «Оно является одним из крупнейших по годовой добыче в стране. И в значимой цифре 2 млн т — порядка 40% с этого месторождения», — встречает нас первый заместитель начальника — главный инженер нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Речицанефть» Василий Фролов.
«2 млн т нефти за год — действительно значимое для нас событие. Мы долго к этому шли. Сказать конкретно, с какой скважины добыли эту нефть, не представляется возможным, потому что весь объем поступает на нефтесборные пункты. Но скажу: каждая скважина для нас важна, как и каждая капля нефти с любой скважины», — подчеркивает первый заместитель начальника — главный инженер.
Говоря о том, благодаря чему удалось выйти на рекордный показатель, Василий Фролов делает акцент: «В первую очередь необходимо отметить, что мы используем только самые инновационные методы для того, чтобы поднимать углеводороды на поверхность. Это освоение гидроразрыва пластов, многообъемного, по технологии Plug&Perf, которая позволяет нам добывать трудноизвлекаемую нефть этого старого региона».
Свой эффект дает и цифровизация. «С 2020 года мы цифровизируем полностью нашу добычу нефти. Уникальная система “Цифровое месторождение” позволила нам сократить себестоимость тонны нефти, улучшить оперативность реагирования на различные внештатные и штатные ситуации. И сейчас мы достаточно оперативно и с применением современных цифровых технологий управляем всей добычей нефти, в том числе и на Речицком месторождении», — называет преимущества цифровизации первый заместитель начальника.
«С учетом применения новых технологий, горизонтального бурения, кустового бурения мы продлеваем жизнь этому (Речицкому. — Прим. БЕЛТА) месторождению. Перспективы работы на нем еще достаточно долгие. И запасы здесь как минимум лет на 40», — уточняет собеседник.
«К слову, здесь одна из лучших нефтей. Она имеет очень хороший потенциал. При переработке мы получаем достаточно большое количество продуктов, таких как газ, бензин, другие составляющие», — дает характеристику речицкому черному золоту Василий Фролов.
Его слова подтверждаются отбором проб нефти. «При отборе проб определяют обводненность, плотность нефти, скважин. В дальнейшем мы определяем все параметры, которые нам позволяют подбирать технологию обработок скважины, чтобы она работала без каких-то осложнений. Частота отбора проб зависит от того, как работает скважина: от 1−2 раз в день до раза в неделю», — поясняет главный инженер.
И как раз в этот момент колба в руках оператора по добыче нефти и газа НГДУ «Речицанефть» Сергея Заболоцкого наполняется драгоценным черным золотом. «Визуально: здесь практически 100-процентный состав нефти. Более подробный анализ получим после того, как отвезем в лабораторию. Там уже конкретно сделают анализ того, что здесь содержится», — окинул взглядом профессионала содержимое колбы оператор.
Сергей Заболоцкий работает в компании «Белоруснефть» уже 12 лет. «За это время многое изменилось. В последние годы наше предприятие большое внимание уделяет цифровизации. Основная задача этого процесса — уменьшение затрат производства, а также увеличение объема добычи нефти», — отмечает оператор.
Он сравнивает: если раньше нужно было каждую скважину объехать, чтобы все параметры снять вручную, передать их диспетчеру, а он дальше по цепочке — в соответствующие службы, то теперь этот процесс автоматический. «Снимать параметры можно не только непосредственно находясь на скважине, но и дистанционно», — поясняет специалист.
«Цифровизация, конечно, помогает, но без работы оператора тут никак не получится», — добавляет Сергей Заболоцкий.
Он признался, что чувствует свою причастность к весомому достижению компании — добыче 2 млн т нефти за год. «Надеемся на продолжение подобных событий. Приятно, конечно, быть частью этой истории, которую мы делаем все вместе, всей нашей страной», — заключил оператор по добыче нефти и газа.
