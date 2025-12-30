Ричмонд
Нацбанк: в ноябре доля долгосрочных депозитов во всех новых срочных рублевых депозитах населения составила 68,6%

Доля срочных рублевых депозитов населения во всех срочных депозитах физлиц на 1 декабря 2025 года достигла 67,1% против 55,5% на начало текущего года.

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ноябре доля долгосрочных депозитов во всех новых срочных рублевых депозитах населения составила 68,6%. В декабре 2024 года она составляла только 45,6%, сообщили БЕЛТА в Национальном банке.

Срочные рублевые депозиты физлиц на 1 декабря 2025 года достигли Br14,7 млрд, увеличившись с начала года на Br3,8 млрд, в том числе за ноябрь — на Br0,4 млрд. -0-